FC Porto derrota Oliveirense e conquista Supertaça

O FC Porto começou da melhor forma a temporada 2019/20, ao conquistar a Supertaça, graças a uma vitória por 92-69 diante da campeã nacional em título Oliveirense.

A turma de Oliveira de Azeméis até começou bem, vencendo o primeiro parcial (21-19) e chegando ao descanso apenas a perder por 2 pontos (39-41), mas tudo mudaria na segunda metade, especialmente no terceiro período, onde os dragões abriram uma diferença de 16 pontos que se revelou determinante.No plano individual, nota para Tanner Grew, que com 17 pontos, 13 ressaltos e 4 assistências foi o MVP da partida. Em destaque nos portistas estiveram ainda Max Landis (23 pontos) e Bradley Tinsley (21), ao passo que do lado da Oliveirense a figura foi Marc-Eddy Norelia, com 15 pontos e 8 ressaltos.