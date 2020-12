FC Porto derrota Oliveirense e pressiona Sporting para o dérbi

O FC Porto derrotou esta noite no Dragão Arena a ainda bicampeã nacional, Oliveirense, por 97-72, em jogo da nona jornada da Liga Placard.





Trata-se da sétima vitória dos dragões da prova que são, a par do líder, Sporting, os únicos invictos. Larry Gordon foi o MPV da partida, com 25 pontos.A Liga Placard regressa este domingo e com um dérbi entre Sporting e Benfica no Pavilhão João Rocha.