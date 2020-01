FC Porto derrota Terceira Basket e continua no grupo de líderes

O FC Porto venceu este sábado o Terceira Basket por 92-65 na 13ª jornada do campeonato nacional de basquetebol. O norte-americano Brad Tinsley foi a figura do jogo com 24 pontos. Com este resultado, o FC Porto não desarma na luta pela liderança. Os dragões têm os mesmos 25 pontos do que Benfica e Sporting, que estão igualados no topo da classificação.