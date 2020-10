FC Porto derrota V. Guimarães

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o V. Guimarães, por 76-71, em partida a contar para a 2.ª jornada da Liga Placard.





No Dragão Arena, o melhor marcador foi o portista Max Landis, com 18 pontos. Do lado dos vimaranenses, André Bessa evidenciou-se com 14 pontos.A formação liderada por Moncho López soma dois triunfos no campeonato.: 13-8; 17-15; 20-26; 26-22