O FC Porto vacilou no Funchal e acabou por perder (86-90), esta sexta-feira, frente ao CAB Madeira, tendo somado a sua segunda derrota em 10 jogos, que vale a perda de terreno para Benfica e Sporting na Liga Betclic.Tratou-se da primeira derrota em jogo jogado dos dragões, que tinham um desaire por falta de comparência frente à Ovarense e ainda aguardam a homologação da outra não comparência em Oliveira de Azeméis.A turma insular dificultou ao máximo a tarefa dos dragões, que a perderem ao intervalo (37-55) conseguiram operar a reviravolta na segunda parte (78-72), mas nos minutos finais o CAB Madeira regressou ao comando e conservou a vantagem que deu a vitória.Jalan Mccloud detacou-se pelos madeirenses, com ujm duplo-duplo (29 pontos e 12 assistências), bem secundado por Fredrick Thomas (21 pontos e 7 ressaltos), de nada valendo o esforço do portista Miguel Queiroz (14 pontos e 9 ressaltos).