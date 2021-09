FC Porto derrotado no estágio em Espanha

O FC Porto realizou esta sexta-feira o segundo encontro de preparação no estágio em Espanha, tendo sido derrotado pelos locais do Palencia, por 56-53.





Com 16 pontos, o poste Jonathan Arledge foi o melhor marcador dos dragões, num duelo que foi decidido com um triplo de Rubio no último segundo.A equipa liderada por Moncho López volta a entrar no sábado em ação, diante do Valladolid.