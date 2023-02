O FC Porto perdeu esta quarta-feira na visita aos açorianos do Lusitânia, por 82-78, na 21.ª jornada da Liga Betclic.Ao intervalo, a equipa da casa liderava por sete pontos (43-36), vantagem que foi consolidando no segundo tempo: entrou no quarto e último período na frente por 61-50 e segurou o precioso triunfo até ao fim.Com 27 pontos, Justin Davis foi o melhor marcador da partida. Do lado portista, Michael Finke destacou-se com 18 pontos.A formação comandada por Fernando Sá deixa assim de liderar de forma isolada, tendo agora a companhia do Benfica no topo: ambos com 39 pontos.