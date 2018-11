FC Porto despede-se da FIBA Europe Cup com derrota caseira

O FC Porto perdeu esta quarta-feira em casa com o Rilski Sportist, da Bulgária, por 91-79, na sexta e última jornada do grupo F da FIBA Europe Cup, terminando na última posição.As duas equipas foram para este jogo apenas para cumprir calendário, visto que já tinham perdido qualquer hipótese de se qualificar para a fase seguinte, e talvez por isso o recinto apresentou-se com escasso público.O que ficou do primeiro período foi a total superioridade demonstrada pelo FC Porto, que se traduziu em 19 pontos convertidos, e a fraca oposição oferecida pelo Rilski, cuja maior expressão foram os 11 pontos que a equipa obteve.Tudo mudou no período seguinte, porque os 'dragões' baixaram muito de rendimento e os búlgaros melhoraram claramente, em grande medida devido à intensidade defensiva que impuseram.O Rilski Sportist conseguiu aí um parcial favorável de 12-0, encurtou distâncias e foi para o intervalo a perder apenas por um ponto (41-40), e o FC Porto surpreendeu pela quebra clara de rendimento a vários níveis, mas com destaque para a desinspiração geral na fase ofensiva.Na segunda parte, a equipa búlgara manteve o seu bom desempenho atacante, com vários lançamentos convertidos de longa distância, saltou pela primeira vez para a frente do marcador (41-42) e foi alargando a sua vantagem pontual, que no final do terceiro período era de oito pontos (60-68).Sem confiança e sem jogo exterior, o FC Porto foi incapaz de contrariar um adversário que se destacou pela regularidade exibicional e pela facilidade com que venceu este jogo, fazendo valer o acerto dos seus lançadores e uma capacidade defensiva que apenas esteve ausente no primeiro período.O FC Porto sofreu assim a sua segunda derrota caseira consecutiva e caiu para o quarto e último lugar do seu grupo, com sete pontos, fruto de cinco derrotas e uma vitória. O Rilski ficou no terceiro lugar com os mesmos pontos, mas com a vantagem de hoje ter vencido por 12 pontos, enquanto em sua casa havia perdido por sete com os portistas.O Pallacanestro Varese, de Itália, e o Alba Féhérvar, da Hungria, terminaram nos primeiro e segundo lugares, respetivamente, com 11 pontos.FC Porto - Rilski Sportist, 79-91.Ao intervalo: 41-40.Sob a arbitragem de Mindaugas Vecerskis (Lituânia), Anthonie Sinterniklaas(Holanda) e James Kerry Dominique (Inglaterra), as equipas alinharam e marcaram:- FC Porto (79): Toni Prostran (6), Ferran Ventura (7), João Soares (9), Boris Barac (15) e Sasa Borovnjak (15). Jogaram ainda: Miguel Queiroz (2), William Sheehey (17), Pedro Bastos, Pedro Pinto (5), Diogo Araújo (3), Pedro Bastos e António Monteiro.Treinador: Moncho Lopez:.- Rilski Sportist (91): Eugene Leroy Harris IV (2), Martin Marinov (6), Zlatin Georgiev (21), Jalen Jenkins (21) e Tony Gugino (17). Jogaram ainda: Arhur Edwards (6), Dimitar Marincheski, Yordan Bozov (9), Evgeni Hadzhirusev e Miroslav Vasov (9).Treinador: Ludmil Hadjisotirov.Marcha do marcador: 19-11 (primeiro período),41-40 (intervalo), 60-68 (terceiro período) e 79-91 (resultado final).Assistência: 341 espetadores.