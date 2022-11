O FC Porto venceu (87-64) esta quarta-feira o Parnu no Dragão Arena, retificando a derrota (83-95) averbada na Estónia, em partida do Grupo C da FIBA Europe Cup, que cumpriu a 4.ª jornada.A turma da Invicta dominou por completo o jogo, chegando ao intervalo na frente (47-35).No segundo tempo, os pupilos de Fernando Sá não abrandaram, com Brian Conklin (12 pts), Michael Finke (12), Teyvon Mayers (12) e Miguel Cardoso (10) em destaque.Com esta vitória, o FC Porto sobe ao 2.º lugar da série, igualando com 6 pontos os suíços do Fribourg Olympic, que foram derrotados (65-77) pelos holandeses do Den Bosch, líderes com 7 pontos.