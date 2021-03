FC Porto domina na Maia

O FC Porto cumpriu na tarde deste domingo a sua missão e venceu (92-65) na Maia, mantendo a distância em relação ao líder Sporting, em jogo da 24.ª jornada da Liga Placard.





Os dragões dominaram quase todos os aspetos do jogo, com o Maia Basket a conseguir algum equilíbrio na primeira parte, favorável aos azuis e brancos (52-40).Só que a turma da Invicta sentenciou a partida no terceiro quarto (29-9) para a partir daí não dar mais hipóteses.Ao nível individual, Jalen Riley (24 p, 3 r, 2 a) foi o MVP a brilhar pelo FC Porto