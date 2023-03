FC Porto eliminado na Finlândia

O FC Porto não resistiu esta quarta-feira ao favoritismo do Karhu e perdeu (65-75) na Finlândia, falhando a presença nas meias-finais da FIBA Europe Cup.Depois da derrota no Dragão na 1.ª mão (80-81), os portistas precisavam de realizar um jogo perto da perfeição, mas a equipa portuguesa não esteve à altura, dominando apenas nos primeiros 7 minutos (19-14).Seguiu-se uma forte reação do Karhu, com bom coletivo e pontaria no tiro exterior, que chegou no final do 1.º período na frente (24-19) e depois levou mais 6 minutos a criar um fosso no marcador (36-20), pois em 9 minutos o FC Porto marcou apenas 1 ponto.Com margem clara ao intervalo (42-28), o Karhu controlou como quis, aproveitou bem os erros do adversário e conservou uma vantagem que esteve sempre confortável, acima dos 10 pontos.Destaque para Brian Conklin (22 pontos, 7 ressaltos, 1 assistência e 1 bola roubada), pois foi o único jogador de turma da Invicta acima da média, cotando-se como melhor marcador do encontro e MVP.