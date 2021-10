FC Porto entra a ganhar na Liga Betclic

Depois do triunfo do Sporting em Ovar, o FC Porto também não facilitou na receção ao CAB Madeira, entrando na tarde deste domingo com uma vitória (71-41) na Liga Betclic.





A turma do Funchal até parecia que poderia discutir o jogo, com um parcial positivo no 1.º período (15-13), mas depois não teve capacidade para controlar a partida, chegando ao intervalo em clara desvantagem (22-34).Com uma defesa mais sólida e uma eficácia de lançamento bem acima da turma insular - o CAB Madeira foi muito pobre em todos os capítulos -, os dragões continuaram a carregar na segunda parte, dominando por completo o adversário.Vladyslav Voytso (15 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências) brilhou pelo FC Porto, bem secundado por Jonathan Arledge (14 p.), Serigne Barro (13) e Rashard Odomes (11).