FC Porto estreia-se na Liga Betclic com triunfo

O FC Porto estreou-se, na tarde deste sábado, com um triunfo claro (88-62) na receção ao CAB Madeira, na 1.ª jornada da fase regular da Liga Betclic.Os dragões, com Fernando Sá a estrear-se como novo treinador em jogos oficiais, dominaram os quatro períodos, sendo de destacar a performance do base Miguel Maria (19 pontos, 6 assistências e 4 ressaltos), bem secundado por Max Landis (16 p, 4 a, 2 r) e Miguel Queiroz (12 r, 8 p, 3 a).Pela turma insular, os melhores pontuadores foram Michael Almonacy (13 p) e Nuno Sá (11).Os dragões voltam à ação na Liga a 1 de outubro, em Sangalhos.