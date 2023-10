FC Porto falha qualificação para a FIBA Europe Cup

Sem o seu maior trunfo, o norte-americano Max Landis (lesionado), o FC Porto não resistiu esta quinta-feira aos turcos do Manisa, que fizeram valer o fator casa para vencerem (80-70) o jogo decisivo do Grupo B da fase de qualificação da FIBA Europe Cup, disputado no Muradiye Sports Hall.Com muitos trunfos, designadamente o MVP norte-americano Ryan Luther (15 p, 9 r, 2 a), o mexicano Pako Cruz (17 p, 6 a, 1r) e o bósnio John Roberson (16 p, 4 a, 2 r), o Manisa dominou os três primeiros parciais (23-14, 20-18, 22-17) com autoridade.O FC Porto ainda reagiu no último quarto (21-15), mas não conseguiu anular a desvantagem face ao adversário, dominado na luta das tabelas (43-37 em ressaltos), mas muito eficaz nos lançamentos de campo (50 contra 37%).O norte-americano Phillip Fayne (18 p, 8 r, 2 a, 1 dl) bem tentou remar contra a maré, mas o seu esforço foi em vão.O Manisa terminou no 1.º lugar do Grupo B de qualificação (4 pontos), seguido do FC Porto (3) e dos lituanos do Nevezis (2), numa série que apurou o vencedor para a fase de grupos.A FIBA Europe Cup ficará, assim, apenas com uma equipa portuguesa, o Sporting no Grupo A, onde medirá forças com os búlgaros do Balkan, húngaros do Alba Fehérvár e o vencedor do Grupo F de qualificação.