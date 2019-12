FC Porto ‘ferido’ viaja até Ílhavo

O FC Porto desloca-se hoje a Ílhavo para defrontar o Illiabum, no rescaldo da primeira derrota sofrida na Liga Placard, ante o Sporting, no Dragão Arena. E vai encontrar um adversário com a motivação em alta, depois de ter vencido a bicampeã Oliveirense, em Oliveira de Azeméis.

"Qualquer encontro desta Liga é um desafio", reconhece o extremo portista Kayel Locke, em declarações ao Porto Canal.

Entretanto, Benfica e Oliveirense viajam até aos Açores, enquanto o Sporting recebe o CAB Madeira.