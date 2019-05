FC Porto focado para dar a volta diante do Benfica

O treinador adjunto do FC Porto, Rui Gomes, foi perentório no final do 2º jogo das meias-finais, na Luz. "Vamos voltar aqui". Pois bem, para regressar ao Pavilhão Fidelidade, a equipa portista tem de começar já hoje (20h30) a ganhar na receção ao Benfica, no 3º clássico da meia-final do playoff da Liga Placard, para forçar a 4ª partida, agendada para domingo, também no Dragão Caixa.

Miguel Queiroz acredita que o FC Porto vai inverter o rumo desta eliminatória. "Acreditamos que podemos dar a volta a este playoff. Está no ADN do clube nunca desistir. Claro que temos de vencer dois jogos em casa e levar a eliminatória para Lisboa. Mas vamos dar a volta à situação", prometeu o internacional, no Porto Canal.

Aguarda-se, ainda assim, uma tarefa complicada para os pupilos de Moncho López, os quais, embora tenham o apoio dos seus adeptos, vão encontrar uma equipa do Benfica num bom momento, mas consciente das dificuldades. "De nada servirá termos ganho os dois primeiros jogos se não nos apresentarmos com a mesma atitude, vontade e desejo de vencer. Não há margem para facilitismos. Esperamos um FC Porto diferente, o que é natural. Apoiado pelos seus adeptos desejam reduzir a diferença na eliminatória", sublinhou o técnico adjunto do Benfica, Carlos Seixas, na BTV.