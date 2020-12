FC Porto ganha com facilidade na receção ao Maia Basket  

O FC Porto fechou na tarde deste domingo com chave de ouro a 11ª jornada da Liga Placard, ao vencer (81-44) o Maia Basket, em partida disputada no Dragão Arena.



Com uma defesa coesa, os azuis e brancos, que se colaram ao Sporting no topo da classificação, não deram quaisquer hipóteses à turma maiata, que usou e abusou do tiro exterior para chegar ao cesto adversário, mas com uma eficácia perto do zero.



Os dragões, por sua vez, realizaram uma partida consistente, fortes na defesa como já se disse, e muito regulares em todos os pormenores do jogo, na luta das tabelas e com uma boa circulação de bola, que aniquilou o adversário desde os minutos iniciais.



Com uma primeira parte fortíssima, ao FC Porto bastou gerir o restante do encontro para alcançar uma vitória tranquila e colar-se no topo ao Sporting, só com triunfos.



Destaques individuais para Bradley Tinsley e Francisco Amarante, ambos com 15 pontos.