FC Porto ganha na receção ao Imortal

O FC Porto continua imparável na Liga Betclic, ao somar este sábado a oitava vitória em nove jogos, depois de vencer (70-62) na receção ao Imortal de Albufeira.A turma do Algarve entrou melhor no encontro, mas os azuis e brancos anularam até ao intervalo (32-32), para depois se imporem no 3.º período (20-11) e gerirem até ao final.Charlon Kloof (15 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 1 desarme de lançamento) destacou-se pelos dragões.Moncho López, treinador do FC Porto, queria melhor exibição da sua equipa: "Foi um jogo complicado como esperávamos, mas tivémos demérito em complicar demais, atrapalhámos demais, com uma má dinâmica, nunca nos sentimos bem no ataque, mas queríamos ganhar e ganhámos em termos defensivos. Vencemos adversário complicado após paragem. Temos de estar satisfeitos."Já Luís Modesto, técnico do Imortal, tem sofrido adversidades: "Tivémos uma preparação horrivel, com muitas baixas, dois jogadores na seleção, lesões. Mas demos boa imagem. Vamos preparar próximo jogo com o Benfica."O CAB Madeira venceu (98-84) em Ovar e manteve a liderança na classificação, mas à condição, pois tem dois jogos a mais que o FC Porto (2.º).