FC Porto mais perto da final após bater Imortal

O FC Porto ganhou uma vantagem de 2-0 nas meias-finais do playoff da Liga Placard, ao cilindrar (110-68) este domingo o Imortal, em duelo disputado no Dragão Arena, na Invicta.





Ao contrário do primeiro jogo entre as duas equipas, os dragões não deram, desta vez, quaisquer possibilidades de reação à turma de Albufeira, muito afetada com as lesões dos seus norte-americanos e subjugada desde os primeiros minutos iniciais.Com um duplo-duplo de Eric Anderson (21 pontos, 11 ressaltos e 3 assistências), bem secundado por Jalen Riley (21 p, 5 r, 4 a), a turma azul e branca esteve sempre por cima nos quatro parciais (28-10, 28-22, 28-18 e 26-18), dominando de forma clara os aspetos estatísticos do jogo.Nuno Morais (21 p, 2 r, 2 a) foi o mais esclarecido do Imortal.O treinador do FC Porto, Moncho López, ficou satisfeito com o desfecho: "É boa esta vantagem no playoff, perante um Imortal que se apresentou muito debilitado com leões e com uma muito menor confiança. Tivemos poucas quebras de concentração e agora vamos fazer o nosso trabalho para ganhar o terceiro jogo e estar na final."Já o técnico do Imortal, Luís Modesto, lutou como pôde, mas sem evitar o desnível: "Foi um jogo mais complicado que o primeiro e com mais uma baixa de Tanner Omlid, que está lesionado. O FC Porto apareceu mais personalizado e sentimos dificuldades desde o início. Tentámos reagir, mas foi um sacrifício inglório perante uma equipa com maior qualidade. Esperamos estar melhor fisicamente no terceiro jogo, de sexta-feira, pois temos tempo para recuperar."