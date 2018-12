FC Porto mais perto da Taça Hugo dos Santos

O FC Porto ascendeu ao 5º lugar da Liga Placard, ao vencer ontem, no Dragão Caixa, o Galitos FC, por 97-88, em jogo em atraso e referente à 7ª jornada.

Está em causa a participação dos dragões na Taça Hugo dos Santos, já que a equipa de Moncho López tem de terminar a 1ª volta do campeonato entre os quatros primeiros classificados. Para já, está mais perto de o conseguir, estando em igualdade pontual com Ovarense (3º) e Lusitânia (4º). Mas a uma jornada do final da 1ª volta – no próximo sábado – dispõe de vantagem no critério de desempate.

E foi um FC Porto de muito empenho aquele que iniciou a partida, mas é certo que contou muito com a ‘colaboração’ do Galitos. A defender à zona, muito pouco agressiva, a equipa do Barreiro ‘convidou’ os seus adversários a lançarem de longa distância e, ontem, os dragões não se fizeram rogados, nomeadamente Will Sheehey, Toni Preston e Ferran Ventura, fechando o 1º quarto já com uma vantagem de 13 pontos (33-20). Reagiu bem o Galitos, chegando a estar, a meio do 2º quarto, apenas com cinco pontos de diferença (39-34), acabando mesmo por se superiorizar nos segundos 10 minutos, com um parcial de 24-17, iniciando a 2ª parte com seis pontos de diferença, apesar da superioridade esmagadora dos dragões na luta dos ressaltos (33 dos portistas, contra 12 dos galitos).

Reentrada forte dos dragões, que em quatro minutos alcançaram uma vantagem de 18 pontos (64-46). E ficaram por aí, já que o Galitos, com uma forte reação no último quarto, colocou o marcador em seis pontos de diferença (83-77), mas o FC Porto ‘acordou’ e acabou por vencer por 97-88.