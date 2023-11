FC Porto mantém-se invicto na FIBA Europe Cup

Quatro jogos, quatro vitórias. É este o saldo do FC Porto no Grupo E da FIBA Europe Cup, depois de esta noite ter vencido, no Dragão Arena, os suecos do Norrkoping por 84-64.Miguel Queiroz destacou-se nesta partida com 12 pontos, 12 ressaltos e duas assistências.O FC Porto lidera o grupo com oito pontos, mais um que o Manisa, da Turquia.Na próxima jornada, o FC Porto desloca-se à Dinamarca para defrontar, no dia 15 de novembro, o B. Bears.