FC Porto na fase de grupos da FIBA Europe Cup como 'lucky loser'

O FC Porto está apurado para a fase de grupos da FIBA Europe Cup. Apesar da derrota com os turcos do Manisa ( 80-70 ), esta quinta-feira, os dragões foram repescados como 'lucky losers', pois foram um dos dois melhores segundos classificados no torneio de qualificação (que contou com sete grupos), juntamente com os cipriotas do Keravnos.Assim sendo, os portistas ficarão no grupo E precisamente com o adversário de hoje e ainda com os suecos do Norrkoping Dolphins (derrotados pelo Benfica na final do respetivo grupo de acesso à Liga dos Campeões) e com os dinamarques do Bakken Bears (que também estavam nessa poule de qualificação com as águias). Já o Sporting, que tinha garantido o acesso direto, estará no grupo A com Balkan Botevgrad (Bulgária), Arconic-Alba Fehervar (Hungria) e Bnei Ofek Dist Herzliya (Israel).Esta fase da competição começa já no próximo dia 18, com os vencedores dos 10 grupos a qualificarem-se para a segunda ronda, juntamente com os seis melhores segundos classificados.