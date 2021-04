FC Porto não vacila na receção ao CAB Madeira

O FC Porto dominou o CAB Madeira, no Dragão Arena, e venceu por 99-72, em jogo a contar para a 25ª jornada da Liga Placard. Após os triunfos dos rivais Sporting e Benfica, os dragões impuseram-se em todos os períodos do jogo - 25-18, 29-19, 23-17 e 22-18 - para garantir a vitória. Larry Gordon e Tanner McGrew, com 13 pontos, foram os melhores marcadores portistas, num encontro em que o técnico Moncho López aproveitou para conceder minutos de jogo aos menos utilizados. Do lado madeirense, Justin Gray, com 23 pontos, foi o mais inconformado.





O FC Porto soma 45 e ocupa o 2º lugar na tabela da Liga Placard.