FC Porto no Grupo C e Sporting nas 'meias' da qualificação para a Taça da Europa

O FC Porto ficou esta quinta-feira incluído no Grupo C da Taça da Europa de basquetebol, juntamente com o suíço Friburgo Olympic, o estónio Parnu Sadam e o holandês Heroes Den Bosch, ditou o sorteio, realizado em Munique, Alemanha.O outro representante português na prova, o Sporting, vai disputar um dos torneios de qualificação para tentar a entrada no Grupo G da fase regular, entre 27 e 30 de setembro.

Os leões ficaram posicionados nas meias-finais do torneio A, esperando agora o vencedor do embate dos 'quartos' entre o kosovar BC Trepca e o alemão BG Gottingen.

Com o mesmo estatuto do Sporting estão os belgas Giants Antuérpia, que aguardam o vencedor do embate entre o islandês Thor Thorlakshofn e o cipriota AEL Petrolina.

Caso vença o torneio A, o Sporting ficará no Grupo G, juntamente com Anwil Wlocawek (Polónia), Kahru Kauhajoki (Finlândia) e Ergis Kormend (Hungria).

A fase regular da competição tem início previsto para 12 de outubro.