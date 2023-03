FC Porto perde com finlandeses do KarhuBasket

O FC Porto está em desvantagem nos quartos de final da FIBA Europe Cup, depois de perder esta noite na receção aos finlandeses do KarhuBasket por 81-80.O jogo foi bastante equilibrado, com alternância no marcador, e decidido mesmo sob o apito final.Nada está perdido para a equipa portuguesa quanto a seguir em frente na prova, deslocando-se à Finlândia no dia 15 deste mês para disputar a segunda mão.Antes disso, desloca-se este sábado à Luz para defrontar o Benfica para a Liga Betclic.