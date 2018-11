FC Porto perde em casa com a Oliveirense e soma quarta derrota consecutiva

O FC Porto perdeu no Dragão Caixa por 82-96 frente à campeã em título Oliveirense na 6.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol e somou a 4.ª derrota seguida na Liga Placard.Os dragões até começaram melhor ao terminarem o primeiro parcial por 24-18, mas o emblema de Oliveira de Azeméis respondeu com um segundo quarto dominador (29-14), que se traduziu numa vantagem de 47-38 ao intervalo.Os azuis e brancos, vice-campeões nacionais, reduziram a diferença para quatro pontos no terceiro quarto, mas a Oliveirense carregou nos derradeiros minutos e terminou o derradeiro quarto com um parcial de 28-18.Pela Oliveirense, Travante Williams esteve em destaque com 26 pontos. No FC Porto, Will Sheehey foi o mais inconformado com 24.A equipa orientada por Norberto Alves partilha a liderança com o Benfica com 12 pontos, enquanto os dragões estão na nona posição com 7 pontos.