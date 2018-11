FC Porto perde em casa e falha apuramento na Taça da Europa

O FC Porto perdeu esta quarta-feira em casa com os italianos do Pallanatestro Varese 89-71, na quinta jornada do grupo F da Taça da Europa de basquetebol, e falhou desde já o apuramento para a fase seguinte da prova.Perante o seu público, esta quarta-feira em número reduzido, os portistas enfrentaram um adversário que foi sempre mais forte, salvo no segundo período, que os portistas dominaram, e mostrou um acerto elevado nos lançamentos de três pontos.A agressividade ofensiva do Varese, aliás, foi o problema maior com que o FC Porto lidou nesta partida, o que foi mais evidente no terceiro parcial.A equipa italiana entrou forte no jogo, adiantou-se rapidamente no marcador, impulsionada pelos triplos de do base Ronald Moore, e só na parte final é que o FC Porto deu um ar da sua graça, recuperando de 7-21 para 14-21.A retoma portista manteve-se no parcial seguinte, graças a uma grande intensidade defensiva e ofensiva, que permitiu à equipa saltar mesmo para a frente do marcador (31-29).Essa foi, de longe, a melhor fase do FC Porto neste jogo, que foi para o intervalo a perder só por um ponto e a sugerir, desse modo, que podia talvez discutir o resultado final com este adversário.Não foi assim, porque o Varese tomou outra vez conta do jogo, acertou seis triplos e somou 30 pontos no terceiro período, distanciando-se de um FC Porto que sentiu crescentes dificuldades face ao ritmo contrário.O conjunto italiano, com Ronald Morre e Dominique Archie em grande evidência, e sempre muito eficaz nos lançamentos de longa distância, acentuou a sua superioridade no quatro e último período do encontro e garantiu um triunfo confortável.O resultado final fala por si, tal como os 16 triplos convertidos pelo Varese, atual nono classificado do campeonato do seu país, sendo que o FC Porto converteu apenas nove lançamentos de três pontos.O FC Porto somou assim sua quarta derrota na Taça da Europa em cinco jornadas, tendo agora seis pontos, menos quatro do que o Alba Fehervar, da Hungria, e menos três do que o Varese, e defronta em sua casa o Rilski Sportist, da Bulgária, na ronda final, no dia 21 deste mês.Ao intervalo: 36-37.Sob a arbitragem de Francisco Araña (Espanha), Can Mavisu (Turquia) e Iain Mcdonald (Grã Bretanha), as equipas alinharam e marcaram:Toni Prostran (5), Vladyslav Voytso, João Soares, Boris Barac (3) e Sasa Borovnjak (18). Jogaram ainda: Pedro Bastos (9), William Sheehey (15), Miguel Queiroz (8), Pedro Pinto (13), Diogo Araújo e António Monteiro.Treinador: Moncho Lopez.Ronald Moore (15), Aleksa Avramovic (4), Dominique Archie (17), Thomas Scrubb (11) e Tyler Cain (11). Jogaram ainda: Antonio Iannuzzi (3), Pablo Betone (9), Giancarlo Ferrero (2), Mateo Tambone (5), Nicola Natali (12), Damiano Verri e Christian GattoTreinador: Attilio Caja.Marcha do marcador: 14-21 (primeiro período), 36-37 (intervalo), 58-67 (terceiro período) e 71-89 (resultado final).517 espectadores.