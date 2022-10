FC Porto perde na Estónia na jornada inaugural da FIBA Europe Cup

Não terminou da melhor forma a estreia do FC Porto na FIBA Europe Cup. A equipa português foi à Estónia perder diante do Pärnu Sadam, por 95-83.A formação azul e branca perdia por 28-13 no primeiro quarto e, desde então, nunca mais tomou a dianteira do marcador, indo para o intervalo em desvantagem: 49-39.No FC Porto, Teyvon Myers foi o destaque com 23 pontos marcados e ainda seis assistências. Na turma da casa, Robert Valge (25 pontos) e Troy Barnies (11 pontos, oito ressaltos e seis assistências) brilharam.Os dragões voltam a entrar em campo no sábado, diante da Oliveirense, a contar para o campeonato nacional, no Dragão Arena.