FC Porto pressionado

O FC Porto tem hoje, em Esgueira, uma jornada que pode ser decisiva para atingir um dos objetivos da época: o apuramento para a Taça Hugo dos Santos. Atualmente em 8º (10 pontos) – tem um jogo em atraso –, precisa de terminar a 1ª volta da Liga Placard em 4º, quando faltam três jornadas para o final.Não se afigura fácil a tarefa dos pupilos de Moncho López, que hoje (16h00) visitam o 3º, o Esgueira, adversário que Miguel Queiroz considera muito difícil. "É uma equipa muito competitiva, com estrangeiros de grande qualidade. São muito fortes na transição com jogadores difíceis de parar no um contra um", salientou o poste dos dragões à FPB.E um dos estrangeiros de qualidade que mora em Esgueira é o base norte-americano Tymetrius Toney, de 24 anos, o atual jogador mais valioso da Liga Placard, com médias de 25,3 pontos, 4,1 ressaltos e 6,4 assistências. Ty Toney, como é conhecido, reconhece o valor dos dragões. "O FC Porto tem muito talento e profundidade. As suas maiores qualidades passam pela capacidade física e eficácia em recuperar a bola, tanto a nível defensivo como ofensivo", analisou ao site da Federação.Entretanto, o líder da Liga Placard, Benfica, recebe hoje o Galitos, num jogo em que as águias se assumem favoritas, e tem a curiosidade do regresso à Luz do internacional português Heshimu Evans, que ajudou o Benfica a conquistar o título em 2011/12.