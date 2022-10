FC Porto procura primeira vitória na FIBA Europe Cup

O FC Porto vai procurar hoje (20h00) a primeira vitória no Grupo C da FIBA Europe Cup, recebendo no Dragão Arena a turma suíça do Fribourg Olympic. Depois da derrota na 1ª jornada frente ao Parnu, na Estónia, os azuis e brancos querem retificar, como contou Miguel Maria ao site do clube: "Temos de controlar a posse de bola, de ser rigorosos no ataque, de executar o que o treinador nos pede e acreditar que somos melhores do que o Fribourg. Queremos ganhar, é o nosso dever e a nossa obrigação aqui em casa."