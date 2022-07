FC Porto renova com Francisco Amarante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O base internacional português Francisco Amarante renovou contrato com o FC Porto e vai disputar a oitava época seguida nos dragões, aos quais chegou com 15 anos, anunciaram este domingo os vice-campeões nacionais de basquetebol.

"É um grande orgulho poder renovar com este clube. É o meu clube do coração, gosto de estar aqui e é um grande prazer renovar com o FC Porto. Podem esperar um pouco daquilo que já tenho vindo a demonstrar. Quero ajudar a equipa da melhor forma, estar bem individualmente para poder fazer isso e dar o meu máximo todos os dias", frisou o jogador, de 22 anos, em declarações ao site oficial dos azuis e brancos.

Francisco Amarante, que estava em final de contrato, teve médias de 7,5 pontos, 2,5 ressaltos e 2,5 assistências por jogo na última edição do campeonato nacional, que foi vencido pelo Benfica, face aos dragões, por 3-1, numa final do playoff disputada à melhor de cinco partidas.

"A nível pessoal, tenho o grande sonho de ser campeão nacional pelo FC Porto. Estou focado em trazer títulos para o clube. É para isso que cá estamos e trabalhamos todos os dias. Nestes dois anos em que tivemos a infelicidade de não conseguirmos conquistar o título, estivemos nas finais e isso demonstra muito. Essa maturidade já foi adquirida e temos de dar um passo em frente e terminar o trabalho. Este ano temos essa hipótese", afiançou o vencedor de uma Supertaça (2019) e uma Taça Hugo dos Santos (2020/21).