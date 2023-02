FC Porto renova com Max Landis até 2025

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação com Max Landis até 2025. O base norte-americano está 2019 de dragão ao peito e irá permanecer na invicta por mais dois anos."Continuar no FC Porto significa imenso, é algo muito especial para mim e para a minha família podermo-nos manter no Porto. Tenho uma grande lista de pessoas a quem agradecer, mas quero dizer obrigado ao Vítor Hugo, por ter feito tudo para que eu ficasse, e ao nosso diretor desportivo Afonso Barros. Esta é a nossa casa e estamos muito gratos por podermos continuar cá. O melhor momento foi avançarmos para os oito melhores da FIBA Europe Cup. Eu não estaria aqui e agora se não fosse por momentos como esse, pelo sucesso da equipa, por isso devo agradecer também aos meus colegas. Além de vitórias na Europa, espero também poder ganhar campeonatos em Portugal. Tenho de conquistar troféus, não me vou sentir bem se sair do FC Porto sem mais títulos, especialmente o campeonato. É por isso que lutamos, levo esse objetivo muito a sério porque é algo extremamente importante", disse o jogador, de 30 anos, citado no site dos azuis e brancos e com direito a mensagem do presidente."A permanência do Max Landis é importante porque estamos a fazer uma aposta na secção de basquetebol, temos uma excelente equipa e ele é fundamental, por isso renovámos por dois anos. Estamos num bom momento, embora com algumas lesões que nos prejudicaram no último jogo e, sob orientação do Vítor Hugo em colaboração com o Fernando Sá, confiamos muito no presente e no futuro desta modalidade no FC Porto", fundamentou Pinto da Costa.