FC Porto renova com Max Landis depois de ter sofrido grave lesão

O FC Porto anunciou esta quarta-feira, no seu site oficial, a renovação de contrato até 2021 com Max Landis, jogador norte-americano que recentemente sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não joga mais esta temporada.

Os dragões acionaram a cláusula de opção para a época 2020/21 do base/extremo de 26 anos, que chegou ao clube em junho deste ano.

Entretanto, durante um treino, Landis sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado do joelho esquerdo, associada a lesão meniscal, e vai ter que parar durante cerca de nove meses, de acordo com FC Porto.

O jogador norte-americano, que tem uma média de 20,8 pontos, 1,3 ressaltos e 1,0 assistências nos 10 jogos disputados esta temporada, foi operado com sucesso e vai iniciar o processo de recuperação.