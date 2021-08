FC Porto renovado com foco na Europa

O FC Porto anunciou o plantel para 2021/2022 e a caminhada europeia é a prioridade.

O novo diretor técnico Afonso Barros afirmou que a ideia é “olhar para a Europa com grande foco” e foi essa visão que esteve na base da formação do plantel. “A equipa está adequada para a Europe Cup, a nossa pré-época vai ser feita a nível europeu, fora de Portugal e julgo que as pessoas percebem o que esta mensagem comporta”, disse o dirigente ao Porto Canal.





O plantel terá sete estrangeiros: os norte-americanos Max Landis, Brad Tinsley, Rashard Odomes, Danjel Purifoy e Jon Arledge, o senegalês Mus Barro e o holandês Charlon Kloof. Os portugueses Francisco Amarante, Miguel Correia, João Soares, Vlad Voytso, Tiago Almeida, Miguel Queiroz e João Torrié completam o grupo, que na época anterior perdeu com o Sporting na final da Liga Placard.

A estrutura dos dragões também sofreu alterações, com Isabel Lemos, ex-coordenadora da formação, a ser agora adjunta de Moncho Lopez.