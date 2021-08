FC Porto salvaguarda-se de possível rotura com a Federação no contrato de Miguel Queiroz

O clima de tensão que existe entre o FC Porto e a Federação Portuguesa de Basquetebol, apurou Record, foi tida em conta no novo contrato do capitão Miguel Queiroz, com o clube a salvaguardar-se de ficar preso a qualquer encargo, através de uma cláusula que valida a rescisão unilateral do vínculo, no final de cada uma das três épocas que o poste assinou.





Quer isto dizer que, face ao tal clima de tensão com a federação, o FC Porto continua a ponderar todas as possibilidades, inclusivamente a de tomar medidas duras a curto ou médio prazo, entre as quais a de deixar de competir ao mais alto nível.Outra prova disso é que a grande maioria do plantel tem apenas um ano de ligação, exceção para Max Landis, que teve lesões graves em cada um dos joelhos e assinou por duas épocas, por forma a premiar o empenho, a qualidade e a postura do base-extremo e, também, para poder recuperar de forma mais tranquila.