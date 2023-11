FC Porto segue imparável na FIBA Europe Cup

Três jogos, três vitórias. O FC Porto deu esta quarta-feira seguimento à sua excelente participação europeia, tendo recebido e vencido os turcos do Manisa, por 84-67, na 3.ª jornada do Grupo E da FIBA Europe Cup.No Dragão Arena, o início foi equilibrado mas a equipa portuguesa liderou a primeira parte (20-18 e 17-17), tendo ido para o intervalo na frente por 'apenas' dois pontos (37-35), não conseguido aguentar uma vantagem que chegou a ser de 11 pontos (29-18).No segundo tempo, o conjunto orientado por Fernando Sá viu o Manisa operar a reviravolta (44-43), mas rapidamente voltou a elevar os níveis de intensidade e voltou a ter 11 pontos de vantagem (58-47). À entrada para o quarto e decisivo quarto, o FC Porto ganhava por 61-54. No derradeiro período, os turcos começaram por reduzir até os quatro pontos, mas não conseguiram aproximar-se mais da formação portuguesa, que foi gerindo depois o triunfo até final (84-67)Com 25 pontos cada, Anthony Barber e Cleveland Melvin foram os melhores marcadores.O FC Porto lidera o Grupo E, só com vitórias.