FC Porto segue imparável no campeonato de basquetebol

Seis jogos, seis vitórias. É este o saldo do FC Porto na Liga Placard, depois de ontem ter mantido o pleno de triunfos na receção ao Esgueira (91-78), apanhando o Sporting no topo da classificação, ambos com 12 pontos. No Dragão Arena, a formação orientada por Moncho López foi para o intervalo a vencer por 12 pontos (49-37). O elemento portista em maior evidência foi Larry Gordon, autor de 23 pontos e 12 ressaltos. “O Esgueira é uma equipa que tem muita qualidade e uma excelente capacidade física. Surpreende-me que ainda não tenha vitórias no campeonato. A equipa está com boa dinâmica coletiva e com qualidade de jogo, a que soma vitórias”, avaliou Moncho López no final da partida.

A 7ª jornada prossegue hoje, com destaque para a visita do Sporting ao Barreiro, e a do Benfica ao surpreendente Lusitânia, formação açoriana que soma quatro vitórias e uma derrota.