FC Porto sem problemas em Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto não teve problemas na deslocação a Guimarães, vencendo (99-66) esta quarta-feira o Vitória local na 9.ª jornada da Liga Betclic.A turma anfitriã entrou melhor no 1.º período (25-21), mas os dragões reagiram e dominaram o resto da partida, com destaques para Francisco Amarante (18 pontos, 3 assistências e 2 ressaltos) e Vladyslav Voytso (17 pontos, 6 ressaltos e 2 assistências).Brandon Austin (21 pontos, 8 ressaltos e 2 desarmes de lançamento) foi o melhor do Vitória.Veja aqui a ficha.