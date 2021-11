FC Porto sofre para bater Illiabum

O FC Porto teve de sofrer para vencer neste sábado no terreno do Illiabum, por 73-68, num jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic apenas resolvido após prolongamento.Num duelo equilibrado em Ílhavo, os dragões venciam por um ponto ao intervalo (41-40). O Illiabum passou para a frente do marcador no terceiro quarto (56-50), com o resultado a ficar incerto até à última posse de bola (63-63). No tempo extra, os dragões foram mais fortes e fecharam o triunfo complicado com um parcial de 10-5.A nível individual, Mus Barro foi o melhor marcador portista, com 19 pontos. Do lado do emblema da casa, Montell Goodwin destacou-se com 20 pontos.O próximo jogo do FC Porto é na terça-feira, na visita ao terreno dos romenos do CSM Oradea a contar para a FIBA Europe Cup.