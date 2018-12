FC Porto soma quinta vitória consecutiva na Madeira

O FC Porto venceu este sábado o CAB Madeira fora de casa por 95-70 na 11.ª jornada do campeonato nacional e confirmou o bom momento de forma na prova ao somar a quinta vitória consecutiva.A primeira parte foi equilibrada com os dragões a chegarem ao intervalo com uma vantagem de 51-48 após parciais favoráveis de 31-30 e 20-18.Na segunda parte, os azuis e brancos venceram o terceiro e quarto período por 22-14 e 22-8. Pelo FC Porto, Sasa Borovnjak e Pedro Pinto foram os melhores marcadores com 18 pontos. Pelos insulares, o norte-americano Jyles Smith foi o mais inconformado com 19 pontos.Depois do mau arranque de época, os dragões estão agora na 3.ª posição atrás da Oliveirense e Benfica.