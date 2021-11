FC Porto sonha com passagem

Depois de Sporting e Benfica terem jogado ontem, hoje entra em campo o FC Porto contra o Szolnoki da Hungria, a contar para a 4ª jornada da FIBA Europe Cup. Os dragões precisam de vencer para ainda sonharem com a qualificação, já que se encontram no último lugar do Grupo H, com os mesmos pontos dos magiares. Na antevisão da partida, João Soares apelou ao apoio dos adeptos. “Com a energia vinda das bancadas, tudo se torna mais fácil. Isso poderá ser uma grande ajuda para conseguirmos a vitória neste jogo”, afirmou o extremo de 31 anos.