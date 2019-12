FC Porto termina ano com vitória

O FC Porto recebeu e venceu o Galitos FC, por 85-69, em partida da 14.ª jornada da Liga Placard.No Dragão Arena, Kayel Locke foi o melhor marcador com 22 pontos.Com esta vitória, o FC Porto junta-se aos rivais Benfica e Sporting no topo, todos com 27 pontos.: 21-23; 15-11; 27-17;22-18