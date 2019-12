FC Porto triunfa em casa do Illiabum

O FC Porto voltou este sábado às vitórias no campeonato nacional de basquetebol, ao triunfar de forma clara por 84-63 na visita ao reduto do Illiabum, em partida da 12.ª jornada da prova.





Vindo do desaire do fim de semana passado com o Sporting, o conjunto portista reagiu da melhor forma e, dominando praticamente de princípio a fim, conseguiu o triunfo em Ílhavo, isto numa tarde na qual Sasa Borovnjak foi o elemento em evidência, com 22 pontos e 5 ressaltos. Do lado oposto, Rozelle Nix (5 pontos e 15 ressaltos) e Augusto Sobrinho (15 pontos) foram os jogadores que em melhor estiveram nos da casa, ainda que tenham conseguido registos insuficientes para impedir o desaire ante os dragões.Com este resultado, os dragões chegam aos 23 pontos, mais 2 do que Benfica e Sporting, equipas que disputam a esta hora os respetivos encontros da ronda.