FC Porto triunfa em Guimarães e vai defrontar Sporting nas meias-finais do playoff

O FC Porto apurou-se para as meias-finais do playoff da Liga Betclic, com uma vitória em Guimarães, por 112-101. O próximo adversário dos dragões será o Sporting.Depois do triunfo em casa por 119-82, a equipa de Fernando Sá voltou a superiorizar-se ao conjunto vimaranense, contando com Marvin Clark inspirado, com 24 pontos. Do lado da formação da casa, Phlandrous Fleming destacou-se com 28 pontos. Veja a ficha aqui. 10 de maio: Benfica - Póvoa, 97-4613 de maio: Póvoa - Benfica, 79-9310 de maio: FC Porto - Vitória de Guimarães, 119-8214 de maio: Vitória de Guimarães - FC Porto, 101-11210 de maio: Sporting - Lusitânia, 99-6514 de maio: Lusitânia - Sporting, 73-9310 de maio: Oliveirense - Ovarense, 75-7013 de maio: Ovarense - Oliveirense, 82-7416 de maio: Oliveirense - Ovarense, 19:00