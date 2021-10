FC Porto triunfa na Póvoa antes do clássico

O FC Porto foi vencer esta sexta-feira ao terreno do CD Póvoa, por 67-60, na 5.ª jornada da Liga Betclic.





Os dragões entraram fortes e lideravam por 14 pontos ao intervalo (42-28). No terceiro quarto, o CD Póvoa reagiu com um parcial de 17-7 e ficou a apenas quatro pontos de diferença (45-49) à entrada do derradeiro quarto. Mas aí, a formação liderada por Moncho López voltou a aumentar a intensidade e selou o triunfo por 67-60.A nível individual, Jonathan Arledge foi o melhor marcador portista, com 18 pontos. Do lado da equipa da casa, Diego Kapelan destacou-se com 26 pontos.Na próxima jornada, no domingo, o FC Porto recebe o Benfica.