FC Porto vence de forma clara no Algarve

Três jogos, três vitórias. Eis o registo até ao momento do FC Porto na Liga Betclic. Este sábado, na deslocação ao reduto do Imortal, os dragões venceram por claros 82-58, isto numa partida na qual no final do terceiro quarto vencia por 71-33. Os algarvios reduziram no derradeiro, encurtaram bastante a diferença, mas perderam de forma clara, naquela que é a sua terceira derrota em três jogos.Do ponto de vista individual, Max Landis foi o melhor marcador, com 19 pontos, ao passo que Charlon Kloof (11) e Keven Gomes (14) também se destacaram. Quanto ao Imortal, teve em Spencer Littleson, também com 19 pontos, o elemento mais certeiro.