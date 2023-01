O FC Porto venceu este sábado no terreno do V. Guimarães, por 85-83, num jogo da 18.ª da Liga Betlic resolvido mesmo no último lance, com um triplo de Max Landis.Os dragões sentiram grandes dificuldades e foram para o intervalo a perder por 10 pontos (38-48). Os vimaranenses tentaram guardar a vantagem até ao fim mas a equipa de Fernando Sá contou com um inspirado Max Landis, que terminou com 27 pontos.Veja a ficha do jogo aqui