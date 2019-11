FC Porto vence em Guimarães e segue imparável

O FC Porto manteve este sábado o seu registo 100% vitorioso no campeonato nacional de basquetebol, ao bater o V. Guimarães fora de portas por 82-78. Com este triunfo, os dragões chegam aos 14 pontos, mais 1 do que o Benfica.





Num jogo no qual cedo assumiu o comando, a turma portista contou com a especial de Max Landis, autor de 30 pontos, aos quais juntou ainda 3 assistências. Do lado oposto, Marqueze Midgette-Coleman foi o elemento em maior destaque, com 14 pontos.