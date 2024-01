FC Porto vence em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto sofreu mas defendeu a liderança isolada na primeira fase da Liga Betclic, ao vencer (81-73) este sábado em Portimão.A turma algarvia dominou a 1.ª parte (42-29), mas não soube segurar a vantagem na tarde deste sábado, pois os dragões tiveram uma excelente reação no tempo complementar.Moussa Kone fez um duplo-duplo (10 pontos, 18 ressaltos, 2 assistências, 1 roubo de bola), mas tal não foi suficiente face ao poderio do coletivo do FC Porto, que teve em Anthony Barber (24 p, 3 r, 3 a, 2 rb) o seu maior trunfo.Os azuis e brancos mantiveram a liderança isolada, perseguidos por Sporting (2.º) e Benfica (3.º).