FC Porto vence em ritmo de treino

As duas últimas jornadas da 2ª fase (Grupo A) da Liga Placard vão ser decisivas na luta pelo 2º lugar. Com a Oliveirense já com o ‘título’ da fase regular assegurado, o FC Porto, ao vencer o Terceira Basket, por 105-69, num jogo em que foi claramente superior, sonha ainda com a 2ª posição. Para isso, na próxima ronda terá de vencer em Oliveira de Azeméis e esperar que Benfica não ganhe ao Lusitânia, e na última ronda, no Dragão Caixa, terá de derrotar as águias.

Entretanto, no Grupo B, o CAB Madeira, ao vencer ontem o Galitos (94-90), assegurou o 1º lugar e o respetivo apuramento para o playoff. Falta saber quem o acompanha: Esgueira ou Illiabum?